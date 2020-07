Coronavirus à Genève

Staff contaminé: le Tropical Corner ferme ses portes

La terrasse d’été non loin de Genève-Plage a annoncé mercredi sa fermeture temporaire. La contamination de trois membres de son personnel est à l’origine de cette décision.

C’est en début de semaine que le verdict est tombé: trois membres du personnel du Tropical Corner ont été testés positifs au Covid-19. Deux jours plus tard, la terrasse d’été située au bord du Léman non loin de Genève-Plage a pris une décision: fermer temporairement ses portes. Mercredi en fin d’après-midi, l’établissement genevois a informé sa clientèle sur son compte Facebook et a détaillé: «Les personnes concernées vont bien, elles n’ont que des symptômes mineurs et sont en quarantaine. Le reste de l’équipe est en isolement et sera testée rapidement, sachant que jusqu’à présent, toutes les autres personnes du staff testées ont reçu un résultat négatif».