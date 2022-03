ROUTES ENNEIGEES – Stage de conduite hivernale en Lamborghini: nous avons testé

Il n’est pas tout à fait neuf heures du matin. Il fait déjà jour, mais le soleil joue encore à cache-cache derrière les montagnes. Située dans une haute vallée italienne entre l’Engadine et le Sud-Tyrol, la commune de Livigno se réveille tout doucement d’une nuit glaciale. Les premiers amateurs de sport d’hiver sont en route pour le domaine skiable avec ses 115 kilomètres de pistes. Ils n’en reviennent pas lorsqu’ils voient passer une Lamborghini Urus après l’autre à travers le village. Le convoi de super SUV se dirige vers le terrain sur lequel a lieu le stage de formation. Au volant se trouvent des formateurs, rien que des pilotes d’usine Lamborghini, et à l’arrière, les participants au stage de conduite hivernal que Lamborghini appelle l’«Esperienza Accademia Neve».

Un plaisir de conduite exclusif

Mais cette manifestation exclusive n’est pas tant un stage de conduite qu’une expérience de conduite hivernale. Le constructeur de sportives italiennes, qui attribue à presque tous ses modèles le nom de célèbres élevages de taureaux de combat espagnols ou de taureaux de combat particuliers, organise ces événements à Livigno depuis 2012. Après une pause forcée due au coronavirus, une centaine de propriétaires de Lamborghini, de potentiels clients ainsi que de fortunés passionnés sont de la partie cette année. Ils participent sur invitation directe par Lamborghini, leur concessionnaire ou paient de leur poche pour participer à l’événement de trois jours qui comprend, outre la partie conduite, deux nuitées dans un hôtel 5 étoiles ainsi que deux dîners gastronomiques et autres prestations. Coût: près de 10’000 euros (hors voyage). Au total, six événements de ce type, d’une durée de trois jours et réunissant chacun 16 participants, ont eu lieu en 2022, dont l’un était dédié à différents médias, dont le seul représentant suisse était «20 minutes».

La Lamborghini Huracàn STO (au premier plan) et la Lamborghini Urus en action. Lamborghini Un concentré de puissance avec 9 x 640 ch (Huracàn STO et EVO, dans les deux premières rangées) et 12 x 650 ch (Urus, dernières rangées) = 13’560 ch au total. Lamborghini Première mondiale: c’est la toute première fois que la Huracàn STO (Super Trofeo Omologato) a pu être conduite par des particuliers. Lamborghini

Première mondiale sur la glace

Le soleil est maintenant au-dessus des sommets et éclaire de mille feux les Lamborghinis qui se tiennent prêtes. Pour que les participants n’aient pas à s’asseoir dans des véhicules froids, on commence par faire chauffer les moteurs et mettre le chauffage. Au total, quatre Huracán STO (5,2 litres, moteur V10, 640 ch, prix de départ 339'000 francs) flambant neuves, conduites pour la toute première fois par des particuliers, cinq Huracán EVO (5,2 litres, moteur V10, 640 ch, prix de départ 251'000 francs) et trois Urus (4 litres, moteur V8 biturbo, 650 ch, prix de départ 161'000 francs) sont mis à la disposition du groupe. Toutes sont équipées de pneus hiver à crampons. Après la partie théorie dans le très chic chalet de bois et quelques tours de piste en tant que passager, histoire de se familiariser avec le circuit de glace, le moment est venu de prendre personnellement le volant.

Les quatre roues motrices font toute la différence

Le but n’est pas d’aller le plus vite possible, comme sur un circuit de course. Il s’agit de faire tout le parcours en drift en dérivant d’un virage à l’autre en ne jouant quasiment qu’avec la pédale d’accélérateur. La Huracán EVO quatre roues motrices est la mieux adaptée pour cela. Même quand on monte dans les tours, le V10 atmosphérique est facile à doser, grâce à la traction intégrale et avec un peu d’entraînement et de talent, les drifts deviennent un jeu d’enfant. Bien qu’elle soit équipée du même moteur, la Huracán STO à propulsion arrière est déjà un peu plus difficile à dompter. Car, l’aileron arrière réglable et le bas de caisse spécial, qui génèrent 420 kg d’appui (à 280 km/h) sur circuit, ainsi que la construction légère ne servent à rien sur la glace. Il suffit d’appuyer un peu trop sur l’accélérateur pour que la supercar fasse un tête-à-queue. Les choses se compliquent encore davantage avec l’Urus de 2,5 tonnes. Il faut d’abord bien accélérer pour que le turbo du V8 entre en action, mais trouver ensuite le bon dosage pour maintenir le couple élevé et ne pas aborder les virages trop rapidement. Car une fois que le SUV Lamborghini se met à glisser sur les roues avant, c’en est fini du drift sous contrôle.

Objectif atteint