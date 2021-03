Précarité aggravée par le Covid

Revendication principale des partisans d’un changement: une rémunération équivalente au salaire minimum du pays où le stage est réalisé, soit 2500 francs à Genève selon eux. D’autant plus que la précarité des stagiaires s’est aggravée avec la crise sanitaire. «La plupart avaient un job alimentaire de baby-sitter ou de serveur, mais avec le Covid ils ont perdu leur seule source de revenus», confie Albert Barseghyan, qui constate que la pandémie n’a pas empêché l’ONU d’engager de nouvelles personnes: «Ce sont désormais des stages virtuels qui n’offrent même plus l’avantage de se créer un réseau professionnel.» Entre 2018 et 2019, ils étaient plus de 4500 à avoir effectué un stage non rémunéré, dont 541 à Genève.