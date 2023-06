Omnisports: Stan Kroenke, le propriétaire à succès du sport américain

Promoteur immobilier à succès

Il a connu le succès dans la promotion immobilière, principalement les centres commerciaux et les bureaux, à travers le Midwest. Dès le début des années 90, il applique au sport sa philosophie, celle de la recherche d'investissements raisonnés et de bonnes affaires. Il commence par racheter, en 1995, 30% de l'équipe de football américain (NFL) des Los Angeles Rams, qu'il déplace à St. Louis, dans son état de prédilection, le Missouri.

Modèle de patience

Une fois aux commandes, Stan Kroenke apporte de la stabilité, une denrée rare dans le sport moderne. Recruté en 2015 et maintenu en poste malgré plusieurs déceptions en play-off, l'entraîneur des Nuggets, Michael Malone, le sait mieux que personne. «Je suis le bénéficiaire de cette patience, et j'en suis très, très reconnaissant», a reconnu le technicien, lundi, avant la victoire synonyme de titre, lors du cinquième match décisif de la finale. «Il faut rendre justice à Stan et Josh Kroenke, qui ont pris du recul, ont eu une vision de long terme et nous ont laissé le temps de nous développer», avait-il déjà souligné mi-mai, au Denver Gazette.