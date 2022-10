Tennis: Stan Wawrinka a rallumé la flamme chez Magnus Norman

Un itinéraire que l’ancien finaliste de Roland-Garros et No 2 mondial a confirmé ce dimanche, dans un billet sur son site internet. «Je suis de retour sur la route. Cela faisait un moment mais ces derniers mois, j’ai à nouveau travaillé en dehors de Stockholm (ndlr: il est le cofondateur de l’académie Good to Great). J’ai été plusieurs fois en Suisse et à Astana, au Kazakhstan, écrit-il. Je dois dire que j’apprécie le fait de travailler à nouveau au jour le jour avec l’équipe de Wawrinka. D’un côté, on dirait que la dernière fois que nous étions ensemble remonte à très longtemps mais de l’autre, c’est comme si c’était hier et que l’on avait repris le fil tout de suite.»

Deux jours plus tôt, après avoir rappelé à ceux qui doutaient encore qu’il était sur la bonne voie en éliminant le finaliste de Roland-Garros et de l’US Open Casper Ruud, Stan Wawrinka avait officialisé la nouvelle et précisé les contours de l’avenir. «On a envie de finir notre histoire ensemble mais nous cherchons le meilleur équilibre possible (ndlr: donc familial pour Magnus Norman). Il s’occupera de l’intersaison et des plus gros tournois dont ceux du Grand Chelem. Pour le reste, on doit discuter.»



Jeudi, on a demandé au Vaudois de décrypter pour nous l’approche de Magnus, en comparaison avec celle de Daniel Vallverdu (aperçu avec Grigor Dimitrov à Vienne la semaine passée), avec qui il collaborait depuis l’été 2019. «Je n’aime pas comparer parce que ce n’est pas comparable, avait-il débuté. Dani a été présent quand j’étais blessé et au moment de la reprise. Avec Magnus, on se connaît par cœur, on a vécu tellement de choses ensemble… Pour moi, il n’y a pas de comparaison possible entre les deux. Nous avons vraiment bien travaillé avec Dani, cela s’est très bien passé, mais je suis content de retrouver Magnus et de me dire que l’objectif est de retrouver le très haut niveau et les grandes victoires. On espère pouvoir y arriver.»