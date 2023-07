Wimbledon 2023: Stan Wawrinka appartient à un cercle très fermé

Seuls trois joueurs, dans l’ère Open, ont passé les 32es de finale d’un tournoi du Grand Chelem à plus de 38 ans: Jimmy Connors, Roger Federer et Stan Wawrinka.

Les trois «vétérans». AFP

La longévité, dans le monde de la petite sphère jaune, est rare. On a pu être trompé, récemment, par les carrières folles du trio infernal Roger Federer – Novak Djokovic – Rafael Nadal, mais les carrières longues dans la discipline ne sont pas légion. La légende Björn Borg en est un exemple patent: le Suédois s’était retiré des courts à simplement 26 ans, avec 100 titres dont 64 sur le circuit de l’ATP, à 26 ans et demi et après une dizaine d’années passées sur le circuit.

Pour un Feliciano Lopez qui vient d’arrêter à 41 ans, combien de Pete Sampras, qui a «mis la flèche» à 32 ans, d’Andre Agassi, qui a poussé le curseur jusqu’à ses 36 printemps tout de même, de Lleyton Hewitt, éreinté depuis longtemps quand il a tout stoppé en simple à 34 ans, ou d’Andy Roddick, qui a rangé ses raquettes le jour de ses 30 ans?

C’est là qu’on se rend compte que la prestation de Stan Wawrinka, cette semaine à Londres, a un sacré relief et n’est pas tout à fait du domaine du «normal». Car dans toute l’histoire de l’ère open, en 1968, il n’y a que deux joueurs de tennis qui ont réussi l’exploit de se qualifier pour le troisième tour d’un Majeur à 38 ans ou plus. Et ces deux athlètes comptent parmi les plus grandes légendes du jeu: Jimmy Connors et Roger Federer, Et c’est tout.

La star américaine avait réussi à passer le 2e tour en 1991, à l’US Open de New York. L’Illinoisais aujourd’hui septantenaire allait même continuer sa route jusqu’en demi-finale du Grand Chelem new-yorkais. Il avait ensuite été stoppé aux portes de la finale par un petit jeune appelé Jim Courier et qui venait d’obtenir le droit de boire de l’alcool aux États-Unis (21 ans).

L’exploit tardif de Roger Federer reste, quant à lui, certainement un de ses pires souvenirs. Comme celui de ses fans, qui ont dû passer quelques nuits blanches dans la foulée. C’était à Wimbledon en 2021 et ça s’était terminé par une roue de vélo, en quart de finale, face au jeune Hongrois Hubert Hurkacz. Le Suisse avait sorti auparavant Adrian Mannarino (sur abandon du Français à l’appel du 5e set), Richard Gasquet (comme d’habitude), le Britannique Cameron Norrie (tête de série 29) et l’Italien Lorenzo Sonego (No 23), sur la route de ce qui sera son dernier match ATP.