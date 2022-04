Tennis – Stan Wawrinka battu d’entrée à Monte-Carlo

Pour son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo, et son deuxième match depuis son retour aux affaires, le Vaudois Stan Wawrinka (37 ans/ATP 236) a alterné le bon (dans le premier set) et le moins bon (dans les deuxième et troisième sets). Il a fini par s’incliner en trois manches et 2h05’ de jeu face au Kazakh Alexander Bublik (24 ans/ATP 36). Le score: 6-3 5-7 2-6.