Tennis: Stan Wawrinka s'incline en finale à Umag

Après plus de deux heures et demie de match, le Vaudois, qui n’avait pas joué une finale sur l’ATP Tour depuis quatre ans, s’est incliné devant l’Australien Alexei Popyrin.

Stan Wawrinka n’a pas à rougir de sa défaite en finale après sa belle semaine en Croatie. IMAGO/HANZA MEDIA

Stan Wawrinka (ATP 72) a perdu, dimanche, en finale du tournoi ATP 250 d’Umag, en Croatie, face à l’Australien de 23 ans Alexei Popyrin (ATP 90) 6-7 (5/7) 6-3 6-4 après 2 heures et 36 minutes d’un match très intense.

Le Vaudois de 38 ans devra donc attendre pour remporter un 17e titre, mais la victoire était proche pour la première fois depuis son retour à la compétition, il y a seize mois à Monte-Carlo, après une année d’arrêt due à deux opérations au pied gauche. Dommage, car s’il s’était imposé en Croatie, cela aurait fêté dignement un anniversaire. Il a en effet remporté à Umag son premier titre sur l’ATP Tour, il y a 17 ans jour pour jour, contre un certain Novak Djokovic.

Le service de Popyrin

Dimanche, face à Popyrin, 1 m 96, c’est un peu le même match qu’en demi-finale samedi contre Lorenzo Sonego (1 m 91) qui était proposé à Wawrinka. Le problème à résoudre était de prendre le très bon service adverse, souvent flashé à plus de 200 km/h. De plus, contrairement à l’Italien, l’Australien a dans la raquette, surtout dans son coup droit, de quoi soutenir l’échange et faire mal.

Il a d’ailleurs très vite pris le service de Wawrinka dans le premier set pour mener 2-1, puis 3-1. Mais le vainqueur de trois Grands Chelems sait être patient et, à 4-5, il a profité d’une petite baisse de Popyrin sur sa première balle pour revenir à 5-5. Les deux hommes se sont alors dirigés vers un tie-break dans lequel l’Australien, un peu moins sûr de lui, a commis plus d’erreurs, permettant ainsi à «Stan The Man», très concentré, de l’emporter 7-5 après 53 minutes de jeu.

Blessé, mais présent

On pensait alors que le grand Australien avait pris un petit coup derrière les oreilles. Que nenni. Dans la deuxième manche, il a servi le premier pour mener, puis a pris le jeu de Wawrinka et s’est très vite retrouvé devant à 3-0. Rapide, puissant et précis, il n’a laissé aucune balle de break à son adversaire et, après 43 minutes, a remporté la manche 6-3.

Rien de tout cela dans la dernière manche. Le Vaudois a certes perdu son service d’entrée, mais l’Australien, plus fébrile, n’a pu confirmer et s’est fait breaker à son tour. Avant de servir alors qu’il était mené 1-2, Popyrin a demandé un temps mort médical pour se faire strapper la cuisse droite et a, dès lors, semblé souffrir dans ses déplacements.

Mais rien ne s’est vu au tableau d’affichage grâce à son service et à sa capacité à abréger l’échange. Tellement, qu’il a sauvé une balle de break à 2-3 et réussi à prendre le service de Wawrinka à 4-4. Il lui suffisait alors de remporter son dernier service pour gagner, ce qu’il a fait sur sa première balle de match.

Larmes de joie

Même s’il a perdu, le jeu présenté par Wawrinka cette semaine en Croatie a été impressionnant et peut laisser espérer de le revoir prochainement dans le dernier match d’un tournoi.