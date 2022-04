Tennis – Stan Wawrinka connaît son défi à Monte-Carlo

Stan Wawrinka à l’entraînement à Marbella, pour son retour sur le circuit il y a deux semaines. Mateo Villalba/AnyTech365 Andalucia Open

On va dire que cela aurait pu être bien pire. Descendu dans les profondeurs du classement ATP (236e) après une année d’absence et désormais plus tête de série pour les tirages au sort sur le circuit, Stan Wawrinka a hérité du Kazakh Alexander Bublik, 37e joueur mondial, pour son 1er tour au Masters 1000 de Monte-Carlo.

Le Vaudois de 37 ans, qui a été éliminé dès son premier match lors du Challenger de Marbella il y a dix jours, a reçu une wild card pour pouvoir participer au tournoi monégasque, au même titre, notamment, que le Belge David Goffin et le Français Jo-Wilfried Tsonga, qui a annoncé sa retraite après le prochain Roland-Garros.

Absent du circuit car non vacciné et donc dans l’incapacité d’entrer aux Etats-Unis pour la tournée américaine de mars (Indian Wells et Miami), Novak Djokovic est exempté de 1er tour. Le no 1 mondial ne fera son entrée en lice qu’à partir de mercredi, contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina ou l’Américain Marcos Giron.