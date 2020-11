Stan Wawrinka en action mardi à Paris KEYSTONE

C’est dans un silence de cathédrale que Stan Wawrinka a réussi une entrée en lice convaincante mardi midi au Masters 1000 de Paris-Bercy. Opposé à Daniel Evans (ATP 31) dans la capitale française, le Vaudois (20e) de 35 ans s’est imposé en deux sets, 6-3 7-6 (7/3), après 1h33’ de jeu.

Très solide derrière sa première balle de service et moins friable que «Dan» sur la deuxième, «Stan The Man» a vite fait main basse sur la première manche (38 minutes) en prenant le service de son adversaire pour mener 3-1, et ce après avoir sauvé avec brio deux balles de break lors du jeu précédent.

Mais comme à chaque fois qu’il a affronté le No 1 britannique, l’un des joueurs les plus sous-estimé du circuit, en indoor – victoires après avoir sauvé trois balles de match à Saint-Pétersbourg il y a 15 jours, en trois sets à Indian Wells 2019 et cinq à l’US Open 2016 –, le triple vainqueur en Grand Chelem a dû s’employer.

Très disputé, le second set a filé jusqu’au jeu décisif. Intraitable lors de celui-ci, «Stanimal» a lâché un «come-on» rageur après un passing de revers croisé gagnant et une heure et demie de mutisme. Il reste invaincu contre Evans (5-0) et retrouvera le Français Gilles Simon ou l’Américain Tommy Paul au prochain tour.