Tennis: Stan Wawrinka déclare forfait en demi-finale à Metz

Cette blessure, dont la gravité est pour l’heure difficile à établir, vient faucher la belle ascension de Wawrinka. Ce dernier, en pleine renaissance à Metz, disputait sa première demi-finale sur le circuit principal depuis janvier 2020. Issu des qualifications, où il a écarté le Serbe Laslo Djere (67e) puis le Hongrois Zsombor Piros (160e), il s’est offert le scalp du Portugais Joao Sousa (55e), du No 4 mondial Daniil Medvedev et du Suédois Mikael Ymer (100e). Ce superbe enchaînement lui avait ouvert l’appétit. «Je suis content, mon niveau est très haut ici, indiquait-il vendredi. Aller au bout, c’est tout ce que je souhaite.» Visiblement, la fatigue accumulée tout au long de la semaine (9h57 de match en six jours, dont 5h11 entre jeudi et vendredi) l’a rattrapé.