Devant un public clairsemé dans les tribunes de la John Cain Arena, Stan Wawrinka, tout de blanc vêtu, a très vite pu se relâcher et traverser pleinement ses frappes après avoir fait le break sur sa troisième opportunité (3-1). Et malgré un pourcentage de premières balles de service passées quelconque lors du premier set (45%) – il a bien rectifié le tir par la suite –, «Stanimal» l’a rapidement empoché au pas de charge sous les nuages de Melbourne.

«Je suis très heureux d’être de retour et de pouvoir jouer devant quelques fans en plus»

Bien plus costaud que Pedro Sousa, qui n’avait pas passé le 1er tour de l’Open d’Australie pour sa seule participation en 2019, Stan Wawrinka a enfoncé le clou en prenant le service de son adversaire sur le premier jeu de la deuxième manche. Auteur de 35 coups gagnants en tout, le triple vainqueur en Grand Chelem s’est envolé définitivement au début du 3e set après un coup droit gagnant long de ligne et un revers croisé imparable plein angle.

Vainqueur 6-3 6-2 6-4 en 1h36’ sans avoir fait face à la moindre balle de break, «Stan The Man» n’a pas boudé son plaisir après avoir été autorisé à s’exprimer sans masque. «Je suis très heureux d’être de retour et de pouvoir jouer devant quelques fans en plus. Cela fait trois semaines que l’on se prépare ici mais ce n’est jamais facile de commencer un tournoi. C’était un excellent premier tour, j’ai bien joué, de manière très agressive.»