Tennis: Stan Wawrinka éliminé par Jannik Sinner à Indian Wells

Getty Images via AFP

Malgré cette élimination, Stan Wawrinka quitte la Californie avec le sentiment du devoir accompli et avec un niveau de confiance non négligeable. En 16es, son succès contre le Danois Holger Rune (19 ans, ATP 8) est un signe encourageant: il a encore les ressources physiques, techniques et mentales pour dialoguer avec les présumés meilleurs acteurs du circuit professionnel.