Tennis: Stan Wawrinka est redevenu «Stanimal»

En 8e de finale, jeudi, Stan Wawrinka retrouvera le No 1 mondial Novak Djokovic. Les deux hommes se sont déjà affrontés à 25 reprises, et le Serbe mène 19-6 dans leurs face-à-face. Mais Wawrinka a remporté les deux derniers matches qui les opposaient.

Trois balles de break ratées

Stan Wawrinka a semblé avoir la main sur la partie pendant longtemps. Mais face à lui, Laslo Djere lui a rendu coup pour coup. Les deux hommes ont ainsi tenu leur service durant les douze premiers jeux du premier set. Et au jeu décisif, Stan Wawrinka a réussi à faire la différence, non sans avoir sauvé deux balles de set au passage.

Le troisième set a mal commencé pour «Stan the Man». Il a en effet lâché son service à 1-1. Mais il a réussi à revenir à 3-3, convertissant enfin une balle de break – la septième du match! Et c’est à 5-4 en sa faveur qu’il a réussi à prendre une nouvelle fois la mise en jeu de son adversaire. Il lui a certes fallu quatre balles de match, mais il a fini par boucler ce match et s’offrir le droit de défier le No 1 mondial.