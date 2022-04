Tennis – Stan Wawrinka est redevenu un compétiteur sur le Rocher

Dimanche, quand on lui a demandé si l’on allait le revoir bientôt pointer son index sur sa tempe, Stan Wawrinka a souri avant d’utiliser une formule qui lui va bien: «J’étais dans le combat, à Marbella.» Loin de nous l’idée de le contredire. Mais pour son retour de blessure après treize mois d’absence, lors du Challenger espagnol, le Vaudois de 37 ans était apparu au grand jour dans une phase de redécouverte.

Ne parvenant pas à ajuster sa longueur de balle en revers, tôt dans la partie contre Elias Ymer, il était entré dans un contrôle propice à le faire cogiter. On n’avait aussi que très peu entendu le son de sa voix. Hier, pour son come-back sur le circuit ATP cette fois, au 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, «Stan the Man», finalement vaincu 3-6 7-5 6-2, a livré bataille à l’imprévisible Alexander Bublik (ATP 36).

«J’ai pensé pouvoir gagner, et je n’en étais pas loin»

Malgré son manque de jus dans le set décisif, le champion de Saint-Barthélemy a rassuré par la façon dont il a traversé les balles mais aussi via son «body language», criant pour s’encourager à plusieurs reprises au cœur du 2e set, lorsqu’il était «dans le combat». «J’ai pensé pouvoir gagner, et je n’en étais pas loin, a-t-il réagi. Ça aurait été bien de pouvoir jouer un deuxième match ici, mais ça ne change pas ce qu’il me reste à faire ces prochaines semaines.»