Tennis : Stan Wawrinka et Lulu Sun réalisent un bond impressionnant au classement

Le Vaudois et la Genevoise ont chacun gagné près de 100 places à l’ATP et à la WTA.

Sans doute Stan Wawrinka, ses 37 ans et son comeback sur le circuit voient-ils leur classement de manière très différente de Lulu Sun, tout juste auréolée de sa première victoire dans un tournoi WTA à 21 ans. Pourtant, lundi matin, tous deux ont dû savourer l’actualisation du ranking mondial comme une douce sucrerie.

Demi-finaliste à Metz, la semaine dernière, où il a finalement dû jeter l’éponge à cause d’une cuisse douloureuse, le Vaudois est allé y cueillir 102 points ATP. Le fruit de cinq victoires. Soit plus d’un tiers d’un total qui lui permet de grimper de la 284e à la 193e place. Retombé au 361e rang en mai, le triple vainqueur en Grand Chelem n’avait plus été si bien classé depuis février, période durant laquelle il se trouvait encore hors circuit. Initialement attendu au tournoi de Sofia cette semaine, il a cependant dû se retirer.