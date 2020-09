«Merci! Après huit superbes années ensemble, Magnus et moi avons décidé de nous séparer d'un commun accord. Nous avons eu un partenariat incroyablement solide, agréable et extrêmement fructueux. Nous avons atteint le sommet de ce sport ensemble et je tiens à le remercier de m'avoir aidé à gagner tout ce dont je n'avais jamais rêvé de gagner. Il a été un excellent entraîneur, ami et mentor et sera toujours un ami très cher. Je tiens à le remercier publiquement pour son travail acharné et son engagement à faire de moi un meilleur joueur à travers les années. Gagner trois tournois du Grand Chelem a été une expérience qui a changé ma vie et je n'aurais pas pu le faire sans lui. Je lui souhaite bonne chance dans le prochain chapitre de sa vie!»