Après avoir facilement pris la mesure d'Andy Murray et Dominik Koepfer, Stan Wawrinka est opposé cet après-midi au Français Hugo Gaston au 3e tour de Roland-Garros. Un match à priori largement à la portée du Vaudois, 17e joueur mondial, et qui part avec les faveurs de la cote face au Toulousain, tout juste 20 ans, et 239e à l'ATP.