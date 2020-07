Tennis

Stan Wawrinka fier de rencontrer Belmondo

Le Vaudois, actuellement dans le sud de la France, a croisé l’acteur français à Saint-Tropez.

Comme semblent le confirmer quelques publications sur les réseaux sociaux, Stan Wawrinka s’entraîne actuellement dans le sud de la France et profite du soleil de la Méditerranée. Samedi, on a pu le voir dans une soirée à Saint-Tropez, où il a croisé, pour son plus grand bonheur, l’immense Jean-Paul Belmondo (87 ans).