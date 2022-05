Tennis: Stan Wawrinka forfait à Genève!

Quatre Suisses en qualifications

Invité de prestige de cette édition 2022, Daniil Medvedev, lui, sera bien présent sur les courts du TC Genève. Le Russe - qui pourrait s’y présenter en No 1 mondial en cas de défaite de Novak Djokovic vendredi à Rome - sera opposé au vainqueur du match entre John Millman et Richard Gasquet. À l’autre bout du tableau, le tenant du titre Casper Ruud (ATP 10), débutera contre Benoît Paire ou Emil Ruusuvuori. Notons enfin que Dominic Thiem aura l’occasion de reconstruire sa confiance et que Reilly Opelka - réquisitionné pour le tirage au sort - a offert au public genevois un premier tour «pop-corn» entre Fabio Fognini et Thanasi Kokkinakis.