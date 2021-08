Tennis - Stan Wawrinka: «Il faut être patient»

Opéré au pied gauche, Stan Wawrinka n’a plus joué en match officiel depuis le 9 mars à Doha. Pas encore pleinement rétabli, il vient par ailleurs d’annoncer son forfait pour les tournois de Toronto et Cincinnati et sa participation à l’US Open (du 30 août au 12 septembre) est pour l’instant incertaine. Cette semaine, dans le cadre d’un partenariat avec Yonex, le Vaudois (36 ans) a fait le point sur sa situation lors d’un chat sur le compte Instagram de son équipementier.

«Les derniers mois ont été difficiles. J’ai subi deux chirurgies au pied, la deuxième était il y a six semaines. Maintenant, c’est suffisant et c’est fait. Je viens d'enlever le plâtre. Donc, c’est la première fois depuis six semaines que je peux marcher normalement. Le reste, c’est bon... Cela prend du temps. Il faut être patient. Ce n’est pas ce que nous préférons en tant qu’athlète, mais c’est ce que c’est et je sais que je vais dans la bonne direction pour revenir. Donc, c’est ma motivation», a expliqué Warwrinka, répondant aux questions de l’ancien joueur Daren Cahill.