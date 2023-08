Tennis: Stan Wawrinka interrompu à un jeu de la victoire

Getty Images via AFP

Revenu à la 51e place dans la hiérarchie mondiale grâce à sa récente finale à Umag (Croatie), le triple vainqueur en Grand Chelem a démarré fort - un set et break d’avance - avant de voir le lauréat du dernier Masters de la “Next Gen” arracher la deuxième manche au jeu décisif. “Stan The Man” s’est ressaisi dès l’entame du 3e set mais il a fait appel au physio à deux reprises - pied gauche? Il reviendra donc mardi (18h30 heure suisse) dans le but d’inscrire les quelques points qui le sépare de Frances Tiafoe (10e).