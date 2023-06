Stanislas Wawrinka invité d’un clip de Bigflo & Oli

C’est une jolie surprise. Lundi 12 juin 2023, Bigflo & Oli ont posté une vidéo sur Instagram pour annoncer la sortie du clip «Dernière», prévue six jours plus tard. Stanislas Wawrinka y tient le rôle principal. Le tennisman vaudois officie en tant que coach de tennis des frangins toulousains.

«On ne s’arrête pas!», «Allez, on bouge les jambes!», «La main, on la bouge!», Stan ne cesse d’invectiver les deux rappeurs qui sont en souffrance face à lui. Une fois l’entraînement – ou plutôt la session de torture – terminé, le trio se retrouve au filet pour se saluer. Bigflo est à bout de souffle et s’écroule: «T’es dur!». «Bon les gars, une dernière?», lance alors le vainqueur de trois Grands Chelems en guise de clin d’œil au titre du clip.