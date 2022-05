Tennis : Stan Wawrinka: «J’ai encore ce feu en moi»

Auteur, face à Reilly Opelka ce lundi au 1er tour du Masters 1000 de Rome, de sa première victoire depuis quinze mois, le Vaudois de 37 ans est convaincu de pouvoir revenir à un haut niveau de performance.

Mené d'un set et breaké au milieu du second, Wawrinka n'en menait pourtant pas large face au gros serveur qu'est Opelka, tête de série No 14. Mais il a su revenir en breakant à son tour pour conclure assez facilement l'ultime set.

«Physiquement je me sens super bien. Quand vous n'avez plus gagné depuis plus d'un an, vous commencez à y penser un peu plus que ce qu'il faudrait... Mais je suis resté positif et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux à partir de la fin du second set», a-t-il expliqué.