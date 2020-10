«Ça a été un match compliqué. Lui a très bien joué, il a joué son jeu, il a beaucoup varié, mais j’ai un peu perdu le fil de mon jeu. Malheureusement, je me suis fait breaker au début du deuxième set, ça l’a un peu relâché. Et moi je suis devenu un peu hésitant, j’ai fait beaucoup de fautes quand j’aurais pu terminer les points, j’étais sur la retenue. C’est un très bon joueur, très talentueux, qui varie énormément, qui bouge très bien et qui prend la balle tôt. Il a été courageux pour tout le temps tenter de faire quelque chose, pour rester dans le match.»