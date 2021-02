Je me sentais bien. Je pense que c'était un très bon match pour un 1er tour, j'ai bien joué, frappé d e bonnes balles, d e manière agressive. Je me sens mieux que la semaine dernière, ça s'améliore , donc je suis content d e rejoindre le 2e tour.

Chaque année, a vant les Grand Chelem, on a toujours envie d ’avoir des matchs afin de trouver du rythme. Pour moi, ça s’est bien passé, j’en ai fait deux (ndlr: des victoires contre Kukushkin et Bolt avant de déclarer forfait contre Chardy). Je cherche encore ma forme même si aujourd’hui je me sentais bien contre un joueur qui me donnait une bonne balle , pour bien me sentir aussi .