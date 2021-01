Stan Wawrinka a annoncé vendredi qu ’ il avait eu le coronavirus en décembre et qu ’ il se remettait lentement. Dans une interview accordée au journal The Australian Financial Review , le Vaudois explique ce qui lui est arrivé. «J ’ essaye de me remettre en forme. En fait, j ’ ai été testé positif à Noël, alors j ’ ai dû rester plus de 10 jours à la maison, j ’ ai donc complètement perdu tout le travail effectué durant l ’ intersaison».

Il raconte ensuite les moments difficiles que lui ont fait vivre la maladie: «Je me sentais vraiment mal pendant les cinq premiers jours, mais les symptômes, vous les gardez, et vous êtes vraiment plus fatigué s chaque jour et cela dure quelques semaines et il y a encore des symptômes que vous ressentez et vous vous demandez pourquoi. Ce n ’ était pas une bonne expérience, j ’ ai vécu une période difficile à la maison. Maintenant, je commence enfin à voir que je me sens mieux mais cela peut vous toucher gravement et il est important d ’ être très prudent».