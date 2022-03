Tennis – Stan Wawrinka: «Je vais continuer à me battre»

Stan Wawrinka n’a pas encore retrouvé les automatismes en compétition. Andalucia Open

Stan Wawrinka ne s’est pas défilé. Il n’y avait pas de conférence de presse officielle mais lorsque le Vaudois, vaincu au 1er tour de l’Andalucia Open, a dû venir s’expliquer devant les journalistes, il a répondu présent. Interview.

Stan, quel est votre premier sentiment, après cette défaite pour votre retour?

Tout de suite, c’est la déception qui domine, car on n’aime pas les défaites. Mais dans l’ensemble, je suis satisfait de voir où j’en suis, après plus d’un an sans compétition. Je m’attendais à être un peu perdu sur le court par rapport à mes choix. Il y a beaucoup de positif à retirer du point de vue physique, mais aussi par rapport à mon pied. Après, même si ça se passe bien à l’entraînement, il est vrai que j’ai peu de tennis derrière moi.

Comment gère-t-on la frustration d’un tel revers?

En étant lucide par rapport au chemin parcouru et celui que je dois emprunter ces prochaines semaines ou mois. Il n’y aura pas que des défaites non plus mais je dois continuer à construire ce retour. Je m’attendais à cette défaite même si je suis heureux d’avoir regoûté aux émotions de la compétition.

Vous avez pris du plaisir, aujourd’hui, sur le court?

Oui, indirectement, avec du recul. J’ai été dans le dur mentalement, physiquement et tennistiquement aussi car je cherche ce que je dois faire. Je me pose trop de questions. Les automatismes ne sont pas là, ce qui me fait hésiter.

Il y a eu du mieux l’espace de quelques jeux, sur ce début de 2e set.

J’ai réussi à jouer plus simplement, sans réfléchir quatorze fois à savoir si je devais jouer croisé, long de ligne ou slicé. Quand les automatismes reviennent, je sais que mon niveau est plus élevé que ce que j’ai montré. J’aurais voulu gagner mais je m’attendais à un résultat difficile. Le tableau d’ensemble est le plus important. Aujourd’hui, c’est un passage obligé. Je suis convaincu que je serai à mon top dans quelques mois et reste confiant pour la suite.

Sur le plan tactique, êtes-vous satisfait de votre performance?

Je suis encore trop loin du compte tennistiquement et physiquement pour me focaliser sur la tactique, pour me dire, «tiens, j’aurais pu faire ça différemment». Ma marge de progression est tellement grande.

On vous a senti très détendu ces derniers jours. Et avant la rencontre?

Je ne suis pas du genre à trop stresser avant un match. Cela a d’ailleurs été le cas une grande partie de ma carrière. La tension vient plutôt pendant le match, quand je dois prendre des décisions.

Vous disputerez un double, mercredi, avec Pablo Andujar. Pourquoi?

J’ai besoin d’entraînement mais aussi de retrouver les points et les automatismes de la compétition, en parallèle de mes entraînements. J’avance vraiment avec une ligne de conduite et une grande envie.

À 37 ans, qu’est-ce qui vous motive encore?

La passion du tennis. J’aime ce jeu et les émotions qu’il procure. Nous sommes des privilégiés de faire ce métier et j’ai encore envie de le faire sur une petite période de ma vie, tout simplement. Je n’avais pas envie de finir en étant blessé et reste convaincu que j’ai encore de belles choses à faire, des gros résultats. C’est pour cela que je me bats depuis un an et que je vais continuer à me battre ces prochaines semaines.

Un mot sur la suite?