Tennis-US Open: Wawrinka: «Je vais devoir me battre contre moi-même»

La dernière fois que Stan Wawrinka avait foulé les courts de Flushing Meadows, il s’était incliné en quart de finale contre Daniil Medvedev, deux jours après avoir battu le no1 mondial d’alors, Novak Djokovic. C’était il y a trois ans, un siècle, une éternité.

Plusieurs gros pépins plus tard, le Vaudois de 37 ans retrouve la Grande Pomme. Il a manifestement très envie de croquer dedans, à le voir et à l’entendre, dimanche après une séance d’entraînement sous la houlette de son coach Daniel Vallverdu. «Stan the Man», qui reste sur quatre éliminations consécutives au 1er tour d’un tournoi ATP, admet encore courir derrière sa confiance. Mais avant d’affronter ce lundi pour son entrée en lice le Français Corentin Moutet (20h, heure suisse), il semble mûr pour gagner son premier match depuis plus de deux mois.

Stan Wawrinka, quel est votre sentiment, à l’heure de retrouver New York?

C’est toujours spécial de revenir ici à l’US Open, après avoir gagné le tournoi. C’est un Grand Chelem, tout simplement, et c’est pour ça qu’on s’entraîne: jouer les plus grands tournois au monde et celui-ci en fait évidemment partie. New York, c’est l’une de mes villes favorites, l’un de mes tournois préférés, avec énormément d’ambiance. Depuis que je suis revenu aux États-Unis cet été, j’ai eu énormément de soutien, avec beaucoup de fans aux matches et aux entraînements aussi. Je me sens beaucoup mieux, physiquement et tennistiquement, je me réjouis beaucoup de commencer.

Stan Wawrinka avait la balle lourde, dimanche, à l’entraînement, sur le court no5 de l’US Open. «Je bouge bien, je tape très bien», se réjouissait-il.

Êtes-vous satisfait de votre forme actuelle?

Oui, je suis très content. Cela va beaucoup mieux qu’il y a quelques mois, ou même par rapport à Wimbledon. Mon niveau est là. Je me sens très bien à l’entraînement, je bouge bien, je tape très bien dans la balle. Maintenant, c’est clair que je n’ai gagné que très très peu de matches depuis mon retour sur le circuit. Donc il me manque la confiance en match. J’ai encore pas mal de doutes en jouant certains points, beaucoup d’hésitations. Donc demain (ndlr: lundi), je vais devoir me battre contre ça, contre moi-même, pour essayer de trouver ce relâchement et gagner un match.

Ce sera face à Corentin Moutet, qui vous avait battu en quatre sets au 1er tour du dernier Roland-Garros. Une occasion de mesurer le chemin parcouru?

J’avais aussi perdu sur dur contre lui, il y a quelques années à Doha (ndlr: 3-6 7-5 6-3 en janvier 2020), donc c’est sûr que ce sera un match compliqué. C’est un très bon joueur, talentueux. Il a des hauts et des bas, raison pour laquelle il est un peu moins bien classé aujourd’hui (ndlr: ATP 112). Mais en général, quand il évolue contre des joueurs qui lui donnent du rythme, il est à l’aise. C’est un gaucher, un joueur pas évident à affronter quand on est comme moi actuellement en recherche de confiance, parce qu’il varie énormément. Cela va dépendre de comment je me sentirai, de comment j’arriverai à jouer et aborder ce match.