Dan Evans va finir par finir par voir apparaître Stan Wawrinka au milieu de ses pires cauchemars. Quatre ans après cette balle de match sauvée au troisième tour d’un US Open qu’il allait remporter, «Stanimal» a refait le coup du miraculé, lundi soir, face au lutin de Birmingham. Mais cette fois, le Vaudois a sauvé trois balles de match, à la suite, pour s’imposer en trois manches et continuer sa route dans l’ATP 500 de Saint-Pétersbourg, premier étape de la saison indoor (3-6, 7-6 (3), 7-5).

Pour s’offrir ce petit miracle, Stan Wawrinka est allé puiser profondément dans ses ressources tout au long d’un premier tour de très haut niveau. Il s’est longtemps accroché, luttant avec sa frustration et un Dan Evans particulièrement en jambes. L’Anglais n’a en effet pas son pareil pour neutraliser la puissance adverse grâce à son slice de revers. Il galope, casse le rythme puis bondit sur la moindre balle courte pour avancer et créer du jeu. Une tactique qui a d’abord déréglé le Vaudois, beaucoup trop impatient sur son côté revers (9 fautes directes dans la première manche).

Au deuxième set, «Stanimal» a d’abord pu compter sur la qualité de sa première balle pour garder ses nerfs et le contact. Mais après une balle de break non convertie à 4-4, un terrible début de douzième jeu offrait à Dan Evans trois balles de match. Un bras de fer à l’échange, un ace et un smash gagnant plus tard, le Vaudois avait écarté le danger. Il enchaînait même neuf points de suite pour se détacher dans le tie-break puis égaliser à une manche partout.