Wimbledon: Stan Wawrinka n’arrive pas à desserrer le «frein à main»

Alors que la nuit tombait, à 20 h 50 heure londonienne, Stan Wawrinka a mis son sac à l’épaule, salué l’assistance du court No 2 d’un geste de la main et s’est fait escorter dans les allées de Wimbledon. Sur le chemin qui le ramenait au vestiaire, il a signé un autographe mais son regard était noir, à la hauteur de sa déception d’avoir été éliminé au 1er tour à Church Road. «Je suis déçu du niveau que j’ai affiché parce que je me suis poussé à l’entraînement et j’attendais mieux de moi-même», a-t-il réagi, encore transpirant, en salle de presse.

De retour à Londres pour la première fois depuis 2019, le Vaudois de 37 ans savait que sa tâche serait ardue face à Jannik Sinner. Pour triompher du prodige italien (20 ans, tête de série No 10), le 267e joueur mondial devait livrer un match parfait. Trois mois après son retour sur le circuit et plus d’une année d’absence, «Stan The Man» n’en est pas encore capable et a dû s’avouer vaincu 7-5 4-6 6-3 6-2 en 2 h 41 de jeu. «Je manque de confiance en ce que je fais. Je vois bien que je me cherche et cela me donne l’impression de jouer avec le frein à main», a-t-il concédé, ­lucide.