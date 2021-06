Tennis : Stan Wawrinka n’ira pas à Tokyo

Le tennisman vaudois a déclaré forfait pour les Jeux olympiques. Il s’ajoute à une liste qui comprend Rafael Nadal, Serena Williams et Simona Halep.

«Il est très déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux et représenter la Suisse à Tokyo», indique un communiqué de son équipe de management. «Mais il travaille dur sur son rétablissement et poursuit son objectif de revenir sur le court le plus tôt possible», indique le texte.