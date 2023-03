Tennis: Stan Wawrinka obtient une wild-card pour le Masters 1000 de Monte-Carlo

Après avoir longtemps alterné entre le bon et le décevant depuis son retour à la compétition il y a un an, «Stanimal» se montre consistant en ce moment. Récent quart-de-finaliste à Rotterdam et Marseille, tournois respectivement estampillés 500 et 250, puis huitième-de-finaliste à Indian Wells, il s’est notamment offert le scalp du Kazakhstanais Alexander Bublik (ATP 37), du Serbe Miomir Kecmanovic (ATP 31) et du Danois Holger Rune (ATP 8).