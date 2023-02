Tennis: Stan Wawrinka qualifié au 2e tour à Marseille

Wawrinka, qui se rapproche du top 100 au nouveau classement de l’ATP puisqu’il pointe depuis lundi au 105e rang, a étrenné cette nouvelle position en remportant le premier set 6-4, en 36 minutes. Les deux hommes ont été très proches, mais «Stanimal», solide au service, a su sauver les deux balles de break que le Belge a eu dans sa raquette et s’est montré supérieur sur ses deuxièmes balles et au retour.

Mais cet accroc n’a pas entamé la confiance du Vaudois qui a parfaitement débuté la troisième manche en faisant le break d’entrée et en le confirmant pour rapidement mener 2-0. Bergs a tenté, mais le vainqueur de trois Grands Chelems, très présent au filet, s’est montré plus solide qu’au deuxième set. Et finalement, après deux heures 31 minutes de jeu et un dernier jeu très accroché, Wawrinka l’a emporté 6-4.