Tennis: Stan Wawrinka passe entre les gouttes à Rome

Resté dans la salle de gym plus longtemps que prévu (la pluie a décalé le début du match de 90 minutes), «Stan The Man» s'est facilité la vie en réussissant un départ canon. Il a pilonné le revers d'Ivashka sur ses mises en jeu, a joué de sa puissance dans la diagonale de coup droit, avant de s'autoriser quelques amorties divines. Autant de choix payants qui ont fait que malgré un pourcentage de premières passées plus que suspect (25%), le triple lauréat en Grand Chelem a d'abord survolé les débats (6-2).

Sous les yeux de ses parents, qui ont fait le déplacement, de son physio Stefan Duell et de son entraîneur Magnus Norman, Stan Wawrinka a retrouvé quelques sensations sur sa première balle de service au début de la seconde manche mais n'a pas pour autant réussi à se détacher. Sous le crachin italien, il a même dû sauver une balle de break – la seule à laquelle il a fait face mercredi – sur un coup droit décroisé gagnant à 2-2. Et à 5-4 en sa faveur, l’ancien No 3 mondial a su élever son niveau de jeu pour plier l'affaire en 1h17.

«Je suis très heureux. J’ai fait un très bon match, avec de la qualité. La météo était piégeuse, on ne savait pas quand on allait pouvoir commencer mais au final, c'était de bonnes conditions, sans pluie ni trop de vent non plus, a réagi le Lausannois, qui avait atteint les 8es de finale à Rome l’année dernière après son retour de blessure. Il était alors 361e à l’ATP. J’ai travaillé dur pour revenir à ce niveau et dans le top 100. Je joue mieux qu’à la même époque la saison passée, j’ai juste besoin de gagner plus de matches et ainsi augmenter ma confiance. Dans l’ensemble, mon niveau de jeu est très bon et j’espère pouvoir continuer sur cette lancée ici.»