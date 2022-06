Wimbledon: Stan Wawrinka quitte Church Road le regard noir

Manque de constance

Dès le deuxième jeu du second set, Wawrinka a sauvé quatre balles de break en relâchant son bras, après plusieurs erreurs directes en coup droit. Sur le jeu suivant, c’est Sinner qui a connu un léger fléchissement et offert son service à son adversaire. Et hormis une alerte quelques points plus tard, le Suisse s’est montré solide tout au long du 2e set (6-4).