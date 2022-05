Tennis: Stan Wawrinka s’offre Reilly Opelka à Rome

Stan Wawrinka a sans doute besoin de perdre pour réapprendre à gagner. Mais tant qu’à faire, autant gagner tout de suite. Après un année de blessure, il est de retour ce printemps et il vient de signer son succès le plus significatif à Rome, en battant au premier tour Reilly Opelka (17e mondial!) en trois sets: 3-6, 7-5, 6-2.

Tournant dans le deuxième set

L’ex-No 3 mondial a toujours la passion du jeu. «Les gens me demandent souvent pourquoi j'essaie de revenir d'une blessure et de faire mon retour, mais c'est parce que le tennis est une passion, j'aime le public», a-t-il déjà dit pour expliquer les efforts qu’il s’inflige.

Mais il lui faut encore retrouver le rythme. Pleinement. Et c’est précisément ce que la bataille contre Opelka lui a offert. Cela lui permet de tout reconnecter, la tête et le corps. Éloge de la patience.

Wawrinka ne sera sans doute plus jamais aussi fort qu’avant, quand il avait remporté en trois ans trois tournois du Grand Chelem (2014, 2015, 2016, Open d’Australie, Roland-Garros, US Open). Mais parfois, on le retrouve tout de même, le grand champion. Au deuxième set par exemple. Opelka était près de s’offrir un double break en menant 4-2? Wawrinka a dit non et dans la foulée, il a enfin pris le service du grand Américain pour recoller à 4-4. Et pour empocher le set ensuite avec un nouveau break. Frissons.