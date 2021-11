Tennis - Stan Wawrinka soigné comme un joueur du PSG

Stan Wawrinka est décidément plein de ressources. Et de contacts. Blessé au pied gauche depuis neuf mois, le Vaudois doit prendre son mal en patience, au fil de ses annonces de renoncement au tournoi à venir, puis au suivant… Le fait est que le triple vainqueur en Grand Chelem se soigne à l’endroit où beaucoup rêvent de se remettre d’une blessure: au Camp des Loges.

Le Centre Ooredoo, de son nom sponsorisé, n’est donc plus uniquement réservé aux joueurs du Paris Saint-Germain. «J’ai contacté le président Nasser al-Khelaïfi, pour savoir s’il pouvait me mettre en contact avec son team médical Aspetar, explique Stan, cité par le club de foot parisien. Il m’a tout de suite donné ses contacts et je suis ici, dans des conditions optimales pour ma rééducation.»