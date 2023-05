Tennis: Stan Wawrinka surclasse Andy Murray à Bordeaux

Stan Wawrinka (ATP 84) est en quarts de finale du Challenger de Bordeaux. Mercredi, le Vaudois de 38 ans s’est imposé 6-3 6-0 contre Andy Murray (ATP 42). Une performance de choix contre la tête de série No 2 du tournoi, qui lui fera du bien à l’approche de Roland-Garros (22 mai–12 juin). C’était le 23e duel entre les deux hommes, avec un bilan favorable au Britannique (13-10).

Il n’a fallu que 1h15 à «Stan the Man» pour vaincre celui qui compte trois titres en Grand Chelem, un Masters, deux médailles d’or aux JO et 46 titres sur le circuit ATP. Dans un premier set accroché, le Vaudois a fait la différence au 4e jeu, en prenant le service de son adversaire pour mener 3-1. Un avantage qu’il conservera sans concéder la moindre balle de break et remporter la première manche en 46 minutes.