Sur le papier, cela avait tout d'un 3e tour, il faut l’écrire, cadeau pour Stan Wawrinka, tête de série No 16 à Roland-Garros. Impressionnant contre Andy Murray, très solide face à Dominik Koepfer, le Vaudois de 35 ans partait largement avec les faveurs de la cote à l'heure d'affronter pour la première fois de sa longue carrière, Hugo Gaston, 239e joueur mondial, sur le court Suzanne-Lenglen vendredi après-midi.

Mais l'on arrive pas en 16es de finale à la Porte d'Auteuil par le plus grand des hasards, hein. Invité par les organisateurs parisiens, le jeune Français de 20 ans, une seule participation en Grand Chelem jusqu'ici (ndlr: le dernier Open d'Australie), n'avait-il pas estourbi à grands coups d'amorties son compatriote Maxime Janvier et le Japonais Yoshihito Nishioka, 52e au classement ATP, lors des tours précédents?

Petit gabarit (1m73), Hugo Gaston s'est fait secouer d'entrée, roué de frappes par un «Stan The Man» sur la lancée de son excellent début de quinzaine. Et puis, après avoir compris à qui il avait à faire, le Toulousain a inversé le rapport de force, bien aidé par la lourdeur de l’ocre et la pluie lors du deuxième set. Emprunté dans ses déplacements, Stan Wawrinka a alors obtenu, avec succès, l'interruption du jeu, à 2-2 au 3e.