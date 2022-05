Etoy (VD) : Stand de tir futuriste unique en Suisse

La Police de Morges pourra très bientôt s’entraîner au tir dans un stand équipé d’une technologie novatrice mieux adapté aux besoins des policiers.

Les stands de tir actuels ne sont plus en lien avec la réalité du terrain des policiers, selon le commandant de la Police Région Morges.

D’ici quelques mois, la Police Région Morges (PRM) disposera d’un stand d’entraînement unique en Suisse, mieux adapté aux besoins des agents. Entièrement isolé au niveau phonique, ce stand de tir de quatre salles sur 1300 mètres carrés est en phase d’installation dans le sous-sol d’un bâtiment à Etoy (VD). Il bénéficiera d’un piège à balles novateur développé par la start-up Swiss Defense Solutions. Les balles sont en quelque sorte «avalées» par la cible, que l’on peut déplacer à sa guise. «La mission de la police a énormément évolué ces dernières années, mais pas les stands, souligne Gédale Senato, directeur de SDS. On en est encore à tirer de face à 90 degrés comme lors de la Seconde Guerre mondiale».

Ce centre de tir permettra aux policiers de s’exercer de jour comme de nuit. La cible novatrice de SDS promet surtout d’imaginer n’importe quelle situation d’entraînement. «Cela permet de construire des scénarii à 360 degrés qui correspondent aux difficultés que l’on peut trouver sur le terrain», explique Clément Leu, commandant de PRM dans les colonnes du quotidien «La Côte». Baptisé Swiss Training Academy, ce complexe d’entraînement pourra être loué à la journée par des professionnels. Le soir et le week-end, un club de tir privé y prendra ses quartiers. Le projet devrait coûter près de 10 millions de francs. La PRM en sera copropriétaire à hauteur de 300’000 francs. Pour les forces de l’ordre intercommunales, c’est l’assurance d’y avoir un accès prioritaire et de bénéficier de tarifs d’utilisation plus avantageux.