Tennis: Stanislas Wawrinka va retrouver la Coupe Davis

L'annonce est venue de René Stammbach, le président de la fédération suisse, qui a rencontré lundi des médias suisses en marge de l'Open d'Australie - où la dernière Suissesse, Belinda Bencic, avait été éliminée quelques heures plus tôt. Il a indiqué que le joueur de St-Barthélemy sera bien sur le court en rouge et blanc les 3 et 4 février prochains à Trèves, pour les qualifications en vue du tour final des championnats du monde par équipes.