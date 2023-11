Star Academy: une 2e chance pour les 3 candidats évincés

Interrogé par «Le Parisien», le président d’Endemol France, qui produit le programme a expliqué que les trois malheureux «participeraient directement à la dernière phase des castings» si TF1 décidait de commander une nouvelle saison. Maigre consolation, puisqu’il n’est absolument pas certain que la chaîne renouvelle l’émission et qu’il se pourrait que des chanteurs plus talentueux leur dament le pion. Jean-Louis Blot a en outre précisé que la décision de se passer d’eux à la dernière minute avait été «difficile humainement».