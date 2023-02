Ouzbékistan : Star de la chanson punie pour s’être comportée «de manière indécente»

Kaniza compte plus de 1,5 million d’abonnés sur le réseau social.

Une chanteuse célèbre en Ouzbékistan a été suspendue un mois pour des actions considérées comme «immorales» par un organisme d’État chargé de veiller sur la scène musicale de ce pays autoritaire d’Asie centrale. Cette décision a été prise après la publication d’une vidéo où l’artiste, connue sous son nom de scène Kaniza et qui compte plus de 1,5 million d’abonnés sur Instagram, chante avec un pantalon couleur chair et une chemise blanche.