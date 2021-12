E-sport : Star de «League of Legends», Perkz rejoint l’équipe française Vitality

Le midlaner croate de 23 ans quitte Cloud9 en Amérique du Nord pour faire son grand retour en Europe, dans une équipe taillée pour jouer les premiers rôles.

C'est l'un des meilleurs midlaners européens sur «League of Legends» («LoL»). Luka «Perkz» Perkovic rejoint Team Vitality, team française qui dispute le LEC, le plus haut niveau européen, a annoncé la structure dans un communiqué mercredi. En plus de la signature de la star croate, Vitality a bouclé les arrivées de l'ADC tchèque Matyas «Carzzy» Orsag en provenance de Mad Lions et du toplaner gallois Barney «Alphari» Morris, revenu du championnat américain (LCS) où il jouait pour TL.

De retour d’Amérique

«Perkz» a été finaliste en 2019 des Worlds, le championnat du monde de «LoL» avec G2. Avec cette équipe, il a notamment remporté huit titres de champion d’Europe entre 2015 et 2021, avant de traverser l'Atlantique pour rejoindre la structure Cloud9. «Je suis très enthousiaste à l’idée de revenir en Europe et de rejoindre Team Vitality», a-t-il déclaré à propos de son retour des États-Unis, où il a remporté le championnat américain de printemps («Spring split»).

L’un des favoris du LEC

La formation de Team Vitality pour la saison 2021/2022 du LEC sera complétée par le jungler polonais Oskar «Selfmade» Boderek, arrivé en mai, et le support grec Labros «Labrov» Papoutsakis, au club depuis mi-2020. Après deux saisons décevantes, la structure française a désormais l’un des effectifs les plus qualitatifs d’Europe et son ambition est claire: «dominer l’e-sport européen» et «ramener l’Europe au sommet de «League of Legends». La reprise du LEC est prévue pour le 14 janvier.