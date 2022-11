Ashly Burch dans Mythic Quest grâce à des vidéos idiotes

Ashly Burch est âgée de 32 ans. Getty Images

Ashly Burch était toute désignée pour coscénariser et jouer dans «Mythic Quest», dont la troisième saison a démarré le 11 novembre 2022 sur Apple TV+. L’Américaine de 32 ans campe une testeuse dans cette série hilarante sur le quotidien d’un petit studio de développement de jeux vidéo.

Vous connaissez bien l’industrie dans laquelle se déroule cette série. Racontez-nous votre parcours.

J’ai commencé par poster des clips stupides de mon frère et moi, des sortes de sketches sur des jeux vidéo, sur YouTube. Ensuite, j’ai prêté ma voix à des personnages de jeux et je me suis aussi mise à écrire pour une série d’animation. Le créateur de «Mythic Quest» m’a engagée comme coscénariste sur la base de ça et de mes vidéos idiotes.

En quoi cette série reflète-t-elle le plus la réalité d’un studio de jeux vidéo?

Nos personnages sont évidemment plus extrêmes que dans la réalité, mais on s’efforce de représenter cet univers de façon authentique. Les gens créatifs peuvent être bordéliques et hypersensibles dans leurs rapports. Cela dit, notre but n’est pas de tourner en dérision l’industrie des jeux vidéo. C’est plutôt une lettre d’amour à ce milieu.

Votre personnage, Rachel, évolue pas mal au fil des saisons.

Sur le papier, Rachel était une sorte de prédatrice qui reniflait en catimini les cheveux de Dana (ndlr: jouée par Imani Hakim), l’élue de son cœur! Quand on a décidé du casting, Rachel et Dana sont devenues un couple mignon comme tout. Et avec le temps, j’ai réalisé que Rachel se croit plus intelligente qu’elle ne l’est vraiment et qu’elle a du talent pour faire un job qu’elle déteste.

Tourner pendant la pandémie a-t-il soudé l’équipe?