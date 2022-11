Corée du Sud : Star de «Squid Game» accusée d’agression sexuelle

Ces informations «ne sont pas factuellement incorrectes», a déclaré à l’AFP un responsable du parquet du district de Suwon, dans la banlieue sud de Séoul, sans plus de détails. D’après les médias sud-coréens, le ministère de la Culture du pays a décidé dans la foulée d’interrompre une campagne publicitaire qui mettait en scène O Yeong-su.

Sombre et violente dénonciation des dérives du capitalisme, dans laquelle des miséreux s’entretuent lors de jeux d’enfants cruels avec l’espoir de remporter des millions, «Squid Game», dont une saison 2 est prévue , a été vue par des dizaines de millions de personnes depuis son lancement en 2021 et reste une des séries les plus populaires de Netflix .