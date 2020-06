il y a 1h

Star de WNBA, elle continue la lutte sur un autre terrain

Championne avec Washington, la basketteuse Natasha Cloud a décidé, comme d’autres joueuses dans la Ligue américaine, de zapper la saison 2020 pour continuer de défendre les réformes sociales.

Natasha Cloud ne va pas refouler un parquet avant d’avoir terminé son combat contre les inégalités. KEYSTONE

Temps mort! On reproche souvent aux athlètes de ne pas assez s’engager sur les terrains politique et sociétal. Il sera difficile d’en dire autant pour certaines joueuses de WNBA.

Membre des Washington Mystics, et donc championne en titre, Natasha Cloud ne participera pas à la saison 2020 de la WNBA, qui doit commencer le mois prochain à Bradenton en Floride, pour disputer les vingt-deux derniers matches de saison régulière et des play-off. Ce choix a été motivé par sa volonté de poursuivre la lutte contre le racisme et les inégalités donnant suite au mouvement «Black Lives Matter», après le décès tragique de George Floyd il y a un mois.

J’ai une responsabilité envers moi-même, ma communauté et mes futurs enfants de combattre pour quelque chose plus grand que moi ou le basketball» <strong>Natasha Cloud</strong>, joueuse des Washington Mystics

«Beaucoup de facteurs ont mené à cette décision mais la plus importante est que je suis plus qu’une athlète, a écrit la meneuse de jeu américaine sur son compte Instagram. J’ai une responsabilité envers moi-même, ma communauté et mes futurs enfants de combattre pour quelque chose de plus grand que moi ou le basket. Au lieu de jouer, je vais continuer de lutter en première ligne pour les réformes sociales, car jusqu’à ce que les vies noires comptent, toutes les vies ne comptent pas.» Ce ne sont pas seulement des mots. Très active dans le social depuis des années, celle qui sort de la meilleure saison sportive de sa carrière en 2019 a rédigé le mois dernier un article pour le site Players’ Tribune intitulé «Votre silence est un genou sur mon cou», en réaction à la mort de George Floyd.

«En ce moment, en tant que personne noire aux États-Unis, il n’y a qu’une seule chose qui peut être dans mon esprit, écrivait Cloud. C’est d’avoir peur pour ma vie.» Et d’enfoncer le clou dans un article du site The Athletic:

«Quand on enlève notre maillot, nous sommes des hommes et des femmes noirs. On n’enlève pas notre couleur de peau… Donc quand on parle de basket, en ce moment, je ne peux pas m’en soucier moins . Ce qu’on doit faire en ce moment, c’est utiliser les plateformes données par Dieu et nos voix pour se rassembler tous ensemble pour quelque chose de plus grand que nous tous.» Poignant.

Quand on enlève notre maillot, nous sommes des hommes et des femmes noirs. On n’enlève pas notre couleur de peau…» <strong>Natasha Cloud</strong>, joueuse de Washington

Natascha Cloud a également aidé à l’organisation d’une marche pour Juneteenth – le 19 juin, également connu sous le nom Jour de la Liberté, qui célèbre l’émancipation des esclaves afro-américains au Texas et plus généralement dans tous les États confédérés du sud – qui réunissait les membres des Mystics et ceux des Washington Wizards (NBA), venus au Martin Luther King Jr Memorial pour lire une liste de noms de personnes décédées en raison des violences policières et/ou d’injustices raciales.

Les joueuses WNBA ont jusqu’au 25 juin pour décider si elles joueront la saison ou non, peu importe la raison, qu’elle soit médicale due à la pandémie de Covid-19 ou personnelle. Cloud – dont la coéquipière LaToya Sanders a elle aussi décliné en expliquant que son choix était «le meilleur pour (sa) santé et (sa) famille» – n’est pas la seule à refuser de jouer pour cette raison.

Il y a du travail à faire dans beaucoup de domaines en dehors du parquet pour notre communauté» <strong>Renee Montgomery</strong>, joueuse d’AtlantaDream

Quelques jours plus tôt, sa compatriote Renee Montgomery avait elle aussi tiré un trait sur la saison 2020 pour continuer la lutte. «Il y a du travail à faire dans beaucoup de domaines en dehors du parquet pour notre communauté, avait écrit l’arrière du Atlanta Dream sur Twitter. La réforme pour la justice sociale ne va pas se faire du jour au lendemain, mais j’ai le sentiment que c’est le moment d’agir et de garder l’élan. Continuons!» Montgomery, qui n’hésite pas à s’exprimer sur les problèmes de justice sociale aux États-Unis ces dernières semaines, a notamment travaillé avec sa fondation pour distribuer de l’eau aux manifestants contre le racisme d’Atlanta.