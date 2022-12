Etats-Unis : Star déchue des cryptos, «SBF» fait tout sauf profil bas

États-Unis : Star déchue des cryptos, «SBF» fait tout sauf profil bas

«Je n’ai jamais essayé d’escroquer qui que ce soit», a assuré fin novembre Sam Bankman-Fried (alias «SBF»), l’ancienne égérie du monde des cryptos et ancien patron de FTX , lors d’une conférence organisée par le «New York Times». «J’ai clairement fait beaucoup d’erreurs et je donnerais tout pour pouvoir refaire certaines choses.» Il devrait tenir un discours semblable mardi prochain face à une commission parlementaire de la Chambre des représentants des États-Unis devant laquelle il a accepté de témoigner.

«Tentative désespérée»

Mais de l’avis de plusieurs avocats et experts, Sam Bankman-Fried ne pourra pas échapper à la justice indéfiniment. Cette offensive médiatique représente «une tentative désespérée de persuader le public américain et les jurés potentiels qu’il n’avait pas l’intention de frauder», affirme Jacob Frenkel du cabinet Dickinson Wright. «La question est de savoir quand nous verrons un acte d’accusation, pas si» ce sera le cas, ajoute ce spécialiste des enquêtes fédérales, qui a travaillé pour le gendarme boursier américain (SEC).

Présence médiatique

La gravité des accusations pesant sur Sam Bankman-Fried pourrait l’inciter à faire profil bas. Mais le jeune homme de 30 ans, qui réside aux Bahamas, a choisi une stratégie radicalement différente en répondant à des interviews télévisées, apparaissant dans des événements publics et s’exprimant abondamment sur Twitter. Ce faisant, «M. Bankman-Fried se met davantage en danger et agit contrairement à ce qu’un avocat compétent conseillerait à un client», prévient Jacob Frenkel.

«Dépendance»

«Il est mis à l’honneur et adulé depuis plusieurs années», rappelle Aitan Goelman. «Se retrouver sous les feux de la rampe et bénéficier de l’attention du public peut créer une forme de dépendance. Il lui est impossible de rester assis et de se taire, ce qui serait la chose la plus intelligente à faire», explique Aitan Goelman. Mark Cohen, un avocat pénaliste qui représente Sam Bankman-Fried, n’a pas souhaité s’exprimer.