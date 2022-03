Guerre en Ukraine : Star des réseaux sociaux, Stepan le chat a fui son pays

Rendu célèbre par une vidéo le montrant attablé près d’un verre de vin, l’animal s’est réfugié en France avec sa propriétaire.

Le compte Instagram de Stepan regorge de photos et de vidéos hilarantes.

Les animaux aussi, souffrent de la guerre faisant rage en Ukraine depuis plus d’un mois. Stepan en fait partie. La tête de ce chat tigré est bien connue des internautes, qui sont devenus fans de l’animal en 2019, après la publication sur TikTok d’une vidéo le montrant attablé devant un verre de vin rouge. Une photo hilarante montre par ailleurs Stepan, tel un VIP, assis devant un verre de vin et un plat d’huîtres, l’air blasé. Cette image est, depuis, entrée au panthéon des mèmes les plus populaires.